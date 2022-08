Interventi di riqualificazione sul bacino idrico ravennate: pronto un piano da 64 milioni di euro

Con l’approvazione nei consigli di Atersir dei Piani operativi degli investimenti sono stanziati sul bacino di Ravenna 64 milioni di euro di investimento. Adeguamenti della rete fognaria e di acquedotto, nuove reti e studi di fattibilità per aumentare la qualità del servizio idrico. Fra le novità più rilevanti ci sono: la separazione della rete fognaria Scolo Consortile a Brignani Morto - Cotignola e quella tra Scolo Consortile e Rio Barbiano - Solarolo, il risanamento e adeguamento del sistema fognario in Via Goldoni a Lugo e l'adeguamento con una nuova vasca di equalizzazione al depuratore di Cervia.

“In un contesto come quello attuale che muta continuamente – dichiara Marialuisa Campani, responsabile del Servizio Idrico Integrato di Atersir - anche per dinamiche di prezzi e modalità di approvvigionamento delle materie prime, è necessaria una pianificazione dinamica e adattativa degli interventi che consenta di rispondere alle esigenze dei territori in tempi per quanto possibile contenuti. Da ciò deriva l'aggiornamento del Piano degli Interventi del territorio della Provincia di Ravenna che evidenzia la particolare attenzione che Atersir ha nella pianificazione delle attività dei gestori. Un sentito ringraziamento va alle amministrazioni comunali che con il loro fattivo contributo ci hanno consentito di predisporre un piano attento alle esigenze dei territori”.



Di seguito un breve focus dedicato ad alcuni degli investimenti più importanti del gestore del bacino Hera, oltre a quelli già segnalati in precedenza: la realizzazione della rete acquedottistica in Via Correcchio e separazione delle reti fognarie in Via Moro (Conselice), la realizzazione della vasca di prima pioggia a Faenza, lo studio di fattibilità per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici del sistema acquedottistico afferente al potabilizzatore Brunori (Opere pluricomunali).