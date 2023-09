itasolidale: 40mila euro a fondo perduto a sostegno degli enti del terzo settore che operano nei territori alluvionati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

A quattro mesi di distanza si contano ancora i danni dell’alluvione che - lo scorso maggio ha colpito in modo devastante alcuni territori dell’Emilia-Romagna, procurando danni e distruzione in varie province. Le agenzie ITAS Mutua Assicurazioni di Forlì-Cesena, Ravenna e Faenza, insieme ad ITASolidale ETS, si sono subito attivate per organizzare una raccolta fondi straordinaria, che ha visto la partecipazione anche di numerosi dipendenti ed agenti. Sono stati raccolti complessivamente €40.000 che ora ITASolidale, ente senza scopo di lucro costituito da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS, mette a disposizione con un bando di finanziamento a fondo perduto, per sostenere e accompagnare gli Enti di Terzo Settore impegnati nella fase post-emergenziale; per fornire risorse a progetti finalizzati al sostegno delle persone colpite dall’alluvione, ed esprimere il valore della presenza di una mutua sulle comunità. Il bando si rivolge ad enti del terzo settore come onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), cooperative sociali, associazioni di promozione sociale (APS), ed enti non governativi (ONG), attivi da almeno 12 mesi e abbiano sede nei comuni delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna. Le candidature vanno presentate nella pagina dedicata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - e saranno selezionati dalla Commissione Progetti di ITASolidale, che effettuerà la propria valutazione. Inoltre, gli Enti destinatari del contributo a fondo perduto, qualora vorranno, potranno chiedere l’utilizzo gratuito della piattaforma Produzioni dal Basso, per finanziare in crowdfunding ulteriori progetti che andranno a sostenere persone e realtà del terzo settore, vittime dell’alluvione. Per maggiori informazioni e per partecipare con il proprio progetto: https://itasolidale.produzionidalbasso.com