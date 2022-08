L'Ambasciatore del Bangladesh in visita al Tcr: "Traffici in crescita, aumenteremo la capacità delle navi"

L’Ambasciatore del Bangladesh in Italia, Md. Shameem Ahsan, si è recato in visita al Terminal Container Ravenna la scorsa settimana in occasione della approdo della nave Cape Flores del servizio diretto Chattogram-Ravenna, collegamento unico tra il Bangladesh e l’Italia. All’Ambasciatore, accolto dai presidenti Tcr Mingozzi e Sapir Sabadini nonchè dalle istituzioni e dalla linea di navigazione Rif Line, sono state illustrate le principali caratteristiche del terminal Tcr e del Porto di Ravenna prima di assistere all'arrivo della nave in banchina e porgere un saluto di benvenuto al Comandante della nave.

L’Ambasciatore Md. Shameem Ashan ha espresso vivo interesse per l’interscambio commerciale e culturale avviato a Ravenna tra il Bangladesh e l’Italia, ritenendo che questa relazione abbia tutti i presupposti per crescere ed intensificarsi. L'interesse commerciale è sostenuto dal servizio diretto che ogni 20 giorni circa scala il Tcr, rendendo di fatto Ravenna la porta di accesso per gli scambi produttivi tra i due paesi.

La Ravenna culturale e turistica e lo sviluppo del porto sono stati al centro dei saluti del vicesindaco Eugenio Fusignani e dell'assessore Anna Giulia Randi. Il presidente di Rif Line Giorgio Voria ha sottolineato la volontà di Rif Line di aumentare la capacità delle navi impiegate nel servizio Bangladesh-Ravenna in virtù dell’incremento dei traffici e dei volumi. La crescita è frutto del maggior interesse delle aziende italiane ed europee nei confronti della produzione bengalese; per questo Rif Line e Tcr stanno consolidando la partnership anche sul piano logistico e dei servizi.

"Ravenna può essere di fatto una efficiente piattaforma logistica per la distribuzione nazionale e internazionale", ha dichiarato il presidente di Sapir Riccardo Sabadini; Paolo Ferrandino, segretario generale dell'Autorità Portuale, si è complimentato per l'impegno e la qualità delle proposte alla base della nuova collaborazione nell'augurio di nuovi successi. A conclusione della visita Giannantonio Mingozzi ha ringraziato l'Ambasciatore Md. Shameem Ahsan e Manash Mitra, consigliere economico, per la presenza così significativa al Tcr che fa onore a tutto il porto ed è foriera di nuovi interessi per più merci e sempre migliori relazioni istituzionali. L'Ambasciatore ha invitato i ravennati a visitare la Repubblica del Bangladesh per conoscere i miglioramenti produttivi e civili del suo Paese.