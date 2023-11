L'azienda che produce pelli sintetiche festeggia un fatturato di 165 milioni di euro

Vulcaflex, azienda leader nella produzione di pelli sintetiche per il settore automobilistico con sede a Cotignola, ha organizzato martedì una serata per celebrare l'annata 2023 e presentare le prospettive per il 2024. Il CEO, Roberto Bozzi, ha guidato l'evento, presentando i risultati finanziari positivi che consolidano il 2023 e proiettano l'azienda verso un fatturato di quasi 170 milioni di euro. L’azienda ha condiviso con i presenti i dettagli del budget per il 2024. Bozzi, che è anche presidente di Confindustria Romagna, ha annunciato un aumento significativo rispetto al 2023, che si chiuderà con un fatturato di circa 165 milioni di euro.

Attualmente, Vulcaflex conta su una forza lavoro di circa 460 dipendenti, un numero che testimonia la dimensione e l'importanza dell'azienda nel settore. La produzione annuale di oltre 35 milioni di metri quadrati di pelli sintetiche evidenzia la capacità produttiva dell'azienda. Durante la serata, è stato proiettato un toccante video dell'alluvione che ha colpito la Romagna questa primavera. Questo momento di riflessione ha ricordato a tutti l'importanza della solidarietà e della responsabilità sociale delle aziende in situazioni di emergenza.

In conclusione, la serata di Vulcaflex Spa è stata un successo su tutti i fronti, dalla presentazione dei risultati finanziari positivi alla riflessione sul ruolo dei responsabili e al ricordo delle sfide affrontate dalla comunità locale. Un evento che ha unito la comunità aziendale in un'atmosfera di celebrazione e apprezzamento per il lavoro svolto, preparando la strada per un futuro ancora più promettente.