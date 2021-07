L'azienda chiude il bilancio con ricavi milionari e si trasforma in società per azioni

La chiusura del bilancio 2020 di Euro Company - azienda che produce, seleziona e commercializza frutta secca ed essiccata a Godo di Russi - avvenuta nei giorni scorsi è accompagnata da un’altra notizia. Dal 1 luglio, infatti, l'azienda si è trasformata da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni. "Si tratta di un importante passo per una vigorosa accelerazione del piano di sviluppo previsto per il prossimo triennio - spiega Mario Zani, direttore generale - compreso il completamento nel 2022 del nuovo stabilimento di oltre 10mila metri quadri dedicati al bio, che porterà benefici a clienti e collaboratori, sia in termini di qualità del servizio sia in termini di completezza e trasparenza".

Il bilancio dell'azienda ha confermato ricavi per oltre 110 milioni di euro. Cresce il peso dell’export sul fatturato, con più di 30 Paesi raggiunti. Sono ben 15.500 le tonnellate di materie prime movimentate nel corso del 2020 attraverso 34 linee produttive, per oltre 150 milioni di confezioni. Chiuso il bilancio 2020, Euro Company continua il proprio percorso con progetti e azioni che mirano ad avere un impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Come parte del movimento B Corp dal 2019, infatti, l’azienda romagnola si è prefissata anche per il prossimo futuro nuovi obiettivi con l’intento di lasciare un’impronta positiva nella società e nell’ambiente.