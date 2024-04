L'azienda cooperativa compie 30 anni e si prepara a festeggiare con concerti e convegni

Fruttagel, l’azienda cooperativa di trasformazione agroindustriale fondata ad Alfonsine nel 1994 e attiva nella produzione di bevande a base di frutta e di legumi/cereali, derivati del pomodoro e ortaggi surgelati, compie 30 anni. 30 anni di "lavoro, rispetto e cooperazione", come recita il payoff celebrativo nel logo. In questi valori è riassunta la storia di Fruttagel. L'azienda impiega circa 700 lavoratori nella sede principale di Alfonsine e ha un altro stabilimento produttivo a Larino (CB) con un organico di circa 150 persone. Nel 2022 ha raggiunto un fatturato di 146,7 milioni di euro.

L’evento celebrativo sarà festeggiato in tre momenti diversi. Sabato 6 aprile con l’open day Fruttagel, evento che si terrà nello stabilimento di Alfonsine e dedicato ai dipendenti, ai loro familiari e invitati. Venerdì 12 aprile Fruttagel festeggia proprio ad Alfonsine nella centrale Piazza Monti. Un connubio, quello con la città dell’entroterra ravennate, che vuole essere celebrato lì dove tutto è iniziato. Il programma prevede l’apertura dell’esposizione con percorso storico di Fruttagel alle ore 18. Alle 19 si apriranno i punti aperitivo. Infine, alle 21, si terrà il concerto della band bolognese dei Joe Dibrutto.

Venerdì 19 aprile Fruttagel organizza un convegno dedicato agli stakeholder a Classis Ravenna sul tema dello spreco alimentare dal titolo “Riduzione dello Spreco alimentare e sostenibilità dei modelli di consumo come leva strategica per le imprese”. Nella prima parte si parlerà dei cambiamenti delle scelte di consumo e del ruolo che il settore ortofrutticolo può rivestire nella lotta allo spreco alimentare. A seguire si terrà una tavola rotonda per un confronto.

“Sul tema dello spreco alimentare noi di Fruttagel siamo attivi da tempo. Dal 2021 sosteniamo l’Osservatorio Internazionale Waste Watcher e supportiamo le loro campagne, l’ultima è la Spreco Zero 2024 - Sprecometro. Sprecometro è una app che consente di misurare in grammi lo spreco alimentare individuale, consentendo di calcolare e monitorare perdita economica, impronta carbonica e impronta idrica" afferma Paolo Cristofori, direttore generale Fruttagel.

Stanislao Fabbrino, presidente e Ad di Fruttagel, aggiunge: “Il trentennale è l’occasione sia per celebrare la nostra storia e il nostro rapporto stretto col territorio, sia per parlare di temi che riguardano il sistema, etico e ambientale, che ci impegniamo a costruire”.