L'azienda incrementa il fatturato e premia i suoi dipendenti con 220mila euro

Risultati importanti per il gruppo cooperativo romangolo. Mercoledì pomeriggio si è svolta l’assemblea di approvazione del bilancio del Gruppo Cofra di Faenza, un appuntamento che ha segnato la chiusura dell'anno 2020 con un incremento di fatturato del 45% toccando quota 87 milioni di euro. "Il programma di sviluppo che abbiamo avviato nel 2019 si proponeva il raddoppio del fatturato in tre anni e i risultati raggiunti nel 2020 vanno decisamente in questa direzione - sottolinea il presidente Celso Reali -. Entro il 2022, come da previsioni, contiamo di superare i 100 milioni di euro".

Il gruppo ha chiuso il 2020 con un utile netto di 1,2 milioni di euro e vanta un patrimonio di oltre 10 milioni di euro. "Il 2020 è stato un anno particolarmente positivo - prosegue Reali - Per riconoscere il ruolo centrale dei nostri lavoratori, nel 2020 è stato sottoscritto un contratto integrativo aziendale nel quale, fra le altre cose, si prevede l’inserimento di un premio di risultato per i dipendenti. Per il 2020, in base ai risultati ottenuti, verrà complessivamente riconosciuta un’integrazione salariale del valore complessivo di 220.000 euro".

L’andamento del mercato della distribuzione nel 2021 è in calo rispetto al 2020 per i motivi legati alla prima fase dell’emergenza sanitaria in cui si registrò un boom delle vendite. In questo contesto anche Cofra sta registrando un lieve calo di fatturato: "Dopo il picco dello scorso anno la flessione era attesa - aggiunge il presidente -. Nonostante questo siamo ampiamente sopra i budget che ci eravamo proposti".