L'azienda ravennate guarda al nord Europa: nasce Marcegaglia Baltics

Marcegaglia Carbon Steel ha siglato l’acquisto del 100% della Sia Severstal Distribution (SSD), azienda lettone che il gruppo siderurgico russo Severstal possedeva a Riga. La società ha assunto la denominazione di Sia Marcegaglia Baltics, centro servizi per acciai al carbonio.

Con questa operazione l'azienda mette a segno un’operazione che le permette di rafforzare la propria struttura commerciale in un territorio, quello del nord Europa e dei Paesi Baltici, nel quale finora non era presente, rilanciando l’attività di un’azienda europea, soprattutto sul territorio lettone e, a cascata, anche in Polonia e Ucraina dove SSD possedeva due piccole società di trade. La chiusura dell’accordo di vendita era vincolata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta da parte sia del Governo Lettone, sia delle Autorità competenti nazionali ed europee.

Il Consiglio dei Ministri della Lettonia, dopo aver analizzato in maniera approfondita il dossier, alla fine di febbraio ha valutato con favore l’acquisto da parte di Marcegaglia, azienda che poteva assicurare a SSD prospettive di rilancio effettivo. L’ok a procedere anche da parte delle autorità antitrust comunitarie, arrivato a inizio aprile, ha permesso di chiudere l’operazione di acquisto. Il corrispettivo non è stato versato al venditore, ma rimarrà “congelato” in un apposito conto di garanzia, cosiddetto escrow account, fino al perdurare del regime sanzionatorio messo in atto dalla Ue a seguito dell’invasione dell’Ucraina.