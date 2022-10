La "Academy" di Federcoop Romagna sforna nuovi occupati: "Risultati superiori alle attese"

Cinque nuovi occupati, quattro donne ed un uomo, nel reparto paghe e gestione del personale: si conclude con un bilancio positivo la prima stagione della “Academy” di Federcoop Romagna, il percorso formativo rivolto a neodiplomati e neolaureati realizzato con il supporto di Demetra. Tre le sedi coinvolte: Forlì (3 persone inserite), Ravenna e Cesena (1 ciascuna).

In totale erano 8 i giovani che Federcoop, la società di consulenza e servizi avanzati alle imprese di Legacoop Romagna, aveva selezionato all’inizio di marzo, dopo una serie di prove e colloqui conoscitivi. Ad un percorso formativo di 50 ore è seguito un tirocinio formativo di 6 mesi, con indennità di frequenza mensile, in affiancamento ad un tutor aziendale.

"In un momento in cui per tutti i settori è difficile trovare personale - spiega il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti - la Academy ha rappresentato una modalità innovativa di selezione che ha portato risultati superiori alle attese. I giovani che hanno partecipato sono stati formati a tutto tondo, perché lavorare in una cooperativa implica sapere conoscere e applicare anche il patrimonio di valori che ci caratterizza, oltre alle competenze tecniche necessarie".

"Sono molto fiero di tutti i partecipanti: hanno dimostrato voglia di fare, dinamismo e capacità di lavorare in gruppo - aggiunge l’amministratore delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi -. Questa esperienza ci consente di dare risposte in un settore in forte espansione come la gestione del settore paghe. Le 3 persone che non sono state contrattualizzate sono state segnalate nel bacino dei curriculum a disposizione delle oltre 380 imprese associate a Legacoop Romagna. Sono già in corso contatti conoscitivi che sono certo potranno avere sbocchi positivi in termini di occupazione".