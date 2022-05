La Camera di Commercio premia le 'storie di alternanza' degli studenti

Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 10.30 nella sala Cavalcoli della Camera di commercio di Ravenna si svolgerà la premiazione della IV Edizione del concorso “Storie di alternanza”.

Il premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dal sistema camerale - Unioncamere italiana e Camere di commercio - per valorizzare le esperienze fatte dagli studenti e dai loro tutor nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il concorso premia i racconti multimediali realizzati dagli studenti per presentare la loro esperienza di alternanza, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor, scolastici ed esterni.

La Camera di commercio ha aderito all’iniziativa fin dalla sua prima edizione, con l’obiettivo di essere di stimolo per un’alternanza di qualità, rafforzando un proficuo confronto tra mondo della formazione, dei giovani e delle imprese, con l’appoggio e la preziosa collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Ravenna e delle Associazioni di categoria del territorio.

“A Ravenna il Premio ha coinvolto finora 600 studenti oltre a numerose imprese e istituzioni – evidenzia Giorgio Guberti commissario straordinario dell’ente camerale ravennate. L’iniziativa vuole premiare la fantasia e la creatività dei ragazzi - continua Guberti - ma ha anche lo scopo di promuovere queste esperienze in un'ottica di riduzione del gap tra domanda e offerta di lavoro. Il Premio “Storie di alternanza” ha permesso di dare la giusta evidenza alle esperienze di qualità realizzate grazie all’efficace collaborazione tra istituti, studenti e imprese ospitanti”.

Nel corso della premiazione, dopo i saluti del commissario straordinario della Camera di commercio Giorgio Guberti e del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Paolo Bernardi, saranno offerti ai ragazzi stimoli e riflessioni sull’orientamento al lavoro e le competenze più richieste dalle imprese, da parte del segretario generale della Camera di commercio Mauro Giannattasio, Matteo Casadio, responsabile Affari generali e Orientamento al lavoro di Unioncamere Emilia-Romagna e Giulia Gallamini di IVI Adv Agency, imprenditrice ravennate del settore della comunicazione, componente della commissione di valutazione nominata dal Tavolo provinciale dell’Imprenditoria, che dialogherà con gli studenti sulle caratteristiche dei video realizzati e sulle principali figure professionali legate al suo ambito di attività.