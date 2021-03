La Cassa di Ravenna approva il bilancio d'esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo

L'assemblea degli azionisti della Cassa di Ravenna nel pomeriggio di martedì ha approvato all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno, fra cui il bilancio di esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo in azioni (senza tassazione, a differenza dell’incasso del dividendo in contanti tassato al 26%) nella misura di un'azione ogni 86 azioni possedute alla data di stacco (19 aprile 2021), con la possibilità per i soci di chiedere il pagamento in contanti di 0,18 euro per azione, al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Qualora l’azionista intenda chiedere il pagamento del dividendo in contanti, nella misura di 0,18 euro per azione, al lordo delle ritenute fiscali di legge, dovrà comunicare per iscritto l’esercizio di tale facoltà a partire dal 19 aprile 2021 fino e improrogabilmente alle ore 15.30 del 30 aprile 2021 presso la Filiale o banca depositaria di riferimento, dove detiene il conto deposito titoli. Le azioni verranno assegnate a ciascun azionista il giorno 6 maggio 2021; qualora le azioni in possesso dell’azionista al 19 aprile 2021 (data di stacco del dividendo) non dessero diritto ad un numero intero di azioni, le azioni da assegnare verranno arrotondate per difetto al numero intero e le relative frazioni saranno liquidate in contanti in pari data, senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico dell’azionista. L’eventuale dividendo in contanti di 0,18 euro per azione, al lordo delle ritenute fiscali di legge, solo a richiesta dell’azionista, sarà posto in pagamento il giorno 6 maggio 2021, pari valuta.