La Cassa di Ravenna emette polizze assicurative temporanee

La Cassa di Ravenna spa ha concordato con la società Yolo Group srl di Milano, InsurTech leader di mercato nel digital on demand insurance, di consentire la sottoscrizione diretta di polizze temporanee mediante l’ausilio di una piattaforma digitale online, che potrà essere utilizzata anche tramite Banca di Imola Spa (Gruppo Cassa Ravenna). Ciò consente attraverso l’internet banking l’accesso alla piattaforma digitale assicurativa dove vengono offerte polizze di tipo “istant” (polizze assicurative temporanee) in grado di soddisfare le crescenti esigenze di cura della persona, protezione dei beni e del patrimonio anche per periodi particolarmente limitati (una settimana).

Il Gruppo bancario Cassa Ravenna, come BancAssicurazione, vanta da sempre una vasta offerta di prodotti assicurativi di elevato standard qualitativo e fortemente orientati alla protezione e al sostegno delle famiglie e dei giovani. I prodotti assicurativi emessi da Genertel, operanti sulla piattaforma fintech fornita da Yolo Group, si connotano come una varietà di polizze istantanee espressamente concepite per offrire un elevato grado di protezione per i rischi derivanti, per esempio, dallo svolgimento di discipline sportive, spaziano sulla specifica copertura bike, dedicata a tutti coloro che utilizzano la bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani che per mantenere la forma fisica, approssimandosi poi le vacanze estive offerte le innovative polizze per la protezione casa, dedicata a tutti coloro desiderino trascorrere le proprie vacanze in una casa in affitto e la protezione viaggio, finalizzata ad offrire adeguata copertura per tutti i rischi legati ai viaggi, con specifiche garanzie di assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, garanzia bagaglio, infortunio, tutela legale per tutta la durata del soggiorno.