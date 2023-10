La Cisl Scuola Nazionale dona 15mila euro alle famiglie colpite dall'alluvione

Ieri pomeriggio presso la sede Cisl Romagna di Faenza è avvenuta la consegna ufficiale di una donazione da parte della Cisl Scuola Nazionale a favore di alcune famiglie gravemente colpite dai fenomeni alluvionali che hanno colpito il nostro territorio lo scorso maggio. Sono intervenuti la segretaria generale Cisl Scuola Romagna Maura Consoli, la segretaria Cisl Scuola nazionale Ivana Barbacci, la segretaria generale Cisl Scuola Emilia-Romagna Monica Barbolini, il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli e il segretario generale Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri.

La Cisl Scuola Nazionale, in segno di solidarietà e supporto alle comunità locali colpite dalla catastrofe naturale, ha prontamente deciso di organizzare una raccolta fondi raccolti dalla solidarietà della struttura Cisl Scuola d’Italia per contribuire alla ripresa e al sostegno delle famiglie che hanno subito danni considerevoli. La cerimonia di consegna è stata un momento di toccante in cui la Segretaria Nazionale Cisl scuola ha consegnato i contributi e incontrato i beneficiari diretti di questa generosa iniziativa. Le famiglie hanno espresso la loro profonda gratitudine per questo gesto di solidarietà, che contribuirà in modo concreto alla ricostruzione delle loro vite. Alla cerimonia hanno preso parte anche il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli, e il segretario generale Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri.

"In momenti come questi, in cui le comunità locali si trovano a fronteggiare le conseguenze devastanti di eventi naturali, la solidarietà si rivela un faro di speranza che illumina il nostro cammino - ha dichiarato la segretaria generale Cisl Scuola Romagna Maura Consoli -. Questa donazione non rappresenta solo un supporto economico, ma è un gesto di vicinanza e condivisione che rafforza il tessuto sociale della nostra comunità. È un segno tangibile che ci ricorda quanto sia preziosa l'unità di intenti e il supporto reciproco. Siamo consapevoli che questa donazione non potrà cancellare il dolore e la fatica che molte famiglie hanno vissuto durante quei giorni di alluvione, ma speriamo possa rappresentare un passo avanti verso la ricostruzione delle loro vite e la riacquisizione di una serenità tanto desiderata".

“La solidarietà è il motore che spinge le comunità a unirsi nei momenti di difficoltà, e in seguito all'episodio devastante dell'alluvione che ha colpito la Romagna nel mese di maggio, la Cisl Scuola Nazionale ha voluto dare una mano - ha dichiarato la segretaria generale Cisl scuola nazionale Ivana Barbacci - e fin da subito ci siamo impegnati a trovare modi per aiutare le famiglie che hanno subito perdite e danni a causa della calamità naturale. Con questo spirito, abbiamo creato un fondo speciale destinato a raccogliere donazioni provenienti dalle strutture Cisl Scuola d’Italia. Queste donazioni sono giunte e continueranno ad arrivare nel corso del tempo, e il nostro impegno è garantire che ogni centesimo raccolto sia utilizzato per sostenere le famiglie colpite. È importante sottolineare che il contributo che potremo offrire non potrà certo ripagare interamente i danni subiti da queste famiglie coraggiose. Tuttavia, vogliamo che sia un segno simbolico di vicinanza e solidarietà ai territori che sono stati colpiti dall'implacabile catastrofe naturale. La Cisl Scuola Nazionale - ha concluso la segretaria - lavorerà a stretto contatto con il territorio romagnolo promettendo il nostro impegno continuo nel fornire assistenza e supporto".

Alla consegna degli aiuti è intervenuto anche il segretario generale Cisl Emilia-Romagna, Filippo Pieri, con parole cariche di emozione e profondo impegno: "Apparentemente sembra tutto a posto, ma le ferite sono ancora aperte e ben visibili, specialmente nelle zone collinari colpite da frane e smottamenti. Dobbiamo rimettere in sicurezza il territorio, ma non possiamo permetterci di ricostruire esattamente come prima, perché quanto è accaduto deve farci riflettere profondamente".

Pieri ha voluto anche sottolineare la straordinaria solidarietà dimostrata dai tanti giovani che, nelle ore successive ai terribili eventi alluvionali, si sono riversati in strada per spalare il fango e aiutare le famiglie colpite: "I giovani hanno dimostrato una straordinaria voglia di mettersi a disposizione per il bene comune, un esempio luminoso della forza dell'umanità che emerge nei momenti più difficili. La loro dedizione è un faro di speranza che ci guiderà lungo il percorso della ricostruzione e della rinascita”.

La Cisl Romagna nella persona del segretario generale Francesco Marinelli ha voluto ringraziare sentitamente tutte le strutture Cisl Scuola del territorio Nazionale per questo gesto di grande generosità e solidarietà, che dimostra quanto sia importante e preziosa la collaborazione tra organizzazioni sindacali e comunità locali in momenti di difficoltà.

“In questi momenti bui, l'importanza di essere uniti diventa evidente - ha dichiarato Marinelli - . Quando ci uniamo come società, possiamo superare anche le sfide più grandi. Questa donazione è un esempio luminoso di come la solidarietà possa dare speranza e forza alle persone che soffrono. Ricordiamoci sempre di tendere una mano amica quando il bisogno si fa sentire, perché è nell'unione che troviamo la nostra vera forza e il nostro spirito resiliente. L'unità e la solidarietà dimostrate in questo momento difficile per le nostre comunità romagnole sono un esempio di quanto possiamo realizzare quando lavoriamo insieme. Molte famiglie colpite da ingenti danni si trovano ancoro in una situazione critica, a causa della mancanza di fondi adeguati a sostegno della ricostruzione. Le risorse che sono state destinate a questo scopo, purtroppo, sono insufficienti per coprire i danni subiti”.

“La situazione attuale richiede una riflessione approfondita sulle priorità del territorio romagnolo. È essenziale trovare un equilibrio tra le diverse necessità, garantendo un sostegno adeguato sia alle famiglie colpite che alle infrastrutture cruciali per la comunità. In particolare, l'appennino continua a soffrire a causa delle strade interrotte creando disagi per i residenti locali e impediscono il normale funzionamento delle attività economiche. È fondamentale intervenire con decisione per ripristinare la viabilità e garantire un accesso agevole a tutte le zone interessate. Bisogna agire con tempestività e determinazione per affrontare questa emergenza e garantire che le risorse finanziarie siano distribuite in modo equo ed efficiente - ha concluso Marinelli -. Solo attraverso una gestione oculata delle risorse sarà possibile superare questa difficile fase e portare sollievo alle famiglie colpite".