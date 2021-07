La Cmc approva il bilancio 2020: valore della produzione di 347 milioni

Tali valori sono influenzati in maniera sostanziale dalle poste attive straordinarie derivanti dalla contabilizzazione degli effetti positivi del Piano Concordatario

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2020. La Società ha registrato un valore consolidato della produzione pari a 347 milioni di euro e un EBITDA pari a 137 milioni. Tali valori sono influenzati in maniera sostanziale dalle poste attive straordinarie derivanti dalla contabilizzazione degli effetti positivi del Piano Concordatario.

Nonostante il preoccupante contesto generale del settore, al quale si sono aggiunte le incognite legate all’emergenza sanitaria globale, la Cooperativa continua ad impegnare tutte le sue energie e a compiere tutti gli sforzi per raggiungere gli obiettivi del piano concordatario, ancora in fase di esecuzione, dando continuità e futuro al proprio business. La nomina nel mese di giugno ad Amministratore Delegato di Romano Paoletti, con competenze, esperienza e caratteristiche più aderenti alla gestione delle attività della Cooperativa, affiancato da un Advisory Board esterno (composto da Pier Luigi Ungania, Mattia Berti e Augusto Machirelli) a sostegno delle attività di natura societaria, concordataria, finanziaria e fiscale ha generato da subito un effetto positivo sia nei rapporti con i maggiori clienti che nella ripresa di ritmi produttivi più aderenti ai tempi di completamento dei cantieri, oltre a generare nuova e più elevata fiducia in tutto il personale Cmc.

Il processo di risanamento è ancora da completare, ma il nuovo vertice aziendale e tutte le maestranze Cmc si stanno adoperando, con rinnovata fiducia e massimo impegno, per superare anche questa fase. Ha partecipato all’Assemblea anche Giovanni Monti, Presidente di Legacoop Emilia-Romagna, che ha ribadito il sostegno da parte dell’Associazione alle attività e al lavoro che la Cooperativa sta svolgendo.