La concessionaria si aggiudica un premio a supporto del territorio romagnolo alluvionato

La casa giapponese Toyota ha lanciato anche per il 2023 la "Green Month Campaign 2023", la campagna annuale di sensibilizzazione ambientale costituita per dare un contributo concreto per una società più sostenibile. Il contest, partito a giugno scorso e terminato pochi giorni fa, ha visto coinvolta tutta la rete nazionale di dealer rappresentanti il noto brand.

La concessionaria Moreno ha raccolto con entusiasmo la sfida. La fase di valutazione dei progetti, composta dalla giuria del gruppo Toyota Italia, ha dato la preferenza a quanto presentato, offrendo il supporto alla concretizzazione di due attività di sostegno e valorizzazione del territorio romagnolo. Una dedicata al patrimonio culturale faentino, a sostegno del recupero dei percorsi di visita del Museo Carlo Zauli, uno dei luoghi più partecipati per la diffusione della cultura e dell’arte contemporanea, duramente colpito dall’alluvione dello scorso maggio. La seconda, realizzata in collaborazione con Legambiente Faenza, prevede il recupero delle attività di aziende apicole romagnole, per riportare attenzione sul delicato equilibrio tra uomo e ambiente.

“Ognuno di noi è chiamato, come singolo individuo, a fare il proprio passo per la salvaguardia dell’ambiente – dice Matteo Castellari, Responsabile Marketing Moreno - Per Moreno, realtà che ha origine sul territorio romagnolo, la cosa è sentita ancora di più. Toyota ci ha offerto l’opportunità di poter intervenire con un contributo attivo per la delicata ricostruzione della nostra comunità, duramente colpita dall’alluvione”.