La Confartigianato incontra la nuova Giunta di Ravenna: "Si mantenga il forte legame tra imprese e istituzioni"

A pochi mesi dal Congresso provinciale che ha rinnovato tutti i vertici della Confartigianato ravennate e dalle elezioni amministrative che hanno visto la conferma di Michele de Pascale a sindaco e la nascita di una nuova Giunta comunale, l’associazione di Viale Berlinguer ha voluto organizzare un incontro tra i componenti della nuova Amministrazione cittadina e i propri dirigenti.

Insieme al sindaco de Pascale, la Confartigianato ha incontrato al Darsenale anche il vicesindaco Eugenio Fusignani, gli Assessori Baroncini, Costantini, Del Conte, Gallonetto, Moschini, Randi e Sbaraglia (assente per impegni l'assessore Livia Molducci). Il saluto all'Amministrazione è stato portato dal Segretario provinciale di Confartigianato, Tiziano Samorè, che ha voluto sottolineare la necessità di "mantenere forte e concreto il legame tra imprese e istituzioni, soprattutto in un momento come questo, dove troppe sono le incertezze e le difficoltà, dovute non soltanto alla pandemia, ma anche alla crisi delle materie prime e all’incremento dei costi energetici".

"Investimenti, scelte sul PNRR e sulle infrastrutture, il confronto per orientare e garantire l'uso delle risorse: oggi ancora più di ieri Confartigianato vuole essere a fianco delle Istituzioni con la propria capacità di analisi, le proprie proposte, nella consapevolezza di rappresentare una pare sana e fondamentale del nostro tessuto imprenditoriale - conclude Samorè - aziende che assumono, non delocalizzano. Questo è il valore aggiunto dell'Artigianato che abbiamo voluto presentare a Sindaco e Assessori, rilanciando l'appello ad un ancora maggiore impegno per la sburocratizzazione".

La prima riflessione di Michele de Pascale è stata sul ruolo della rappresentanza: in un territorio dove le Associazioni sono forti, autorevoli e intervengono con serietà e competenza, il Comune è aiutato nel governo dell'Istituzione. "Tutti i componenti di questa Giunta ne sono certi: ovvio che non sempre le scelte potranno essere completamente condivise, ma con il confronto continuo, nel rispetto dei ruoli, aiuta ad evitare gli errori".

De Pascale ha poi presentato, uno ad uno, Assessori e relative deleghe, ed è intervenuto su alcuni temi di attualità anche su sollecitazione degli interventi di molti dirigenti di Confartigianato. Sulla sburocratizzazione, ad esempio, garantendo che il nuovo PUG sarà una vera e propria rivoluzione positiva, sia in termini di semplificazioni, sia per quanto riguarda le nuove possibilità in termini di rigenerazione e riqualificazione urbana. "La direzione - ha detto il sindaco - è quella di dare sempre maggiori certezze alle imprese, così come è stato fatto con il regolamento dei dehors, cosa che è stata fatta in pochissime città italiane".

Anche su collegamenti ed infrastrutture, de Pascale ha richiamato alla concretezza: "Inutile - ha dichiarato - fare progetti utopici utili solo alla propaganda. Oggi che la situazione del Porto di Ravenna è stata tracciata in positivo, ed è una svolta reale che porterà anche nuovi investimenti, dobbiamo focalizzarci su obiettivi concretamente raggiungibili in tempi non biblici, come la riqualificazione della Ravegnana, la ss16 e la Ravenna-Castelbolognese".