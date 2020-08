La cooperativa 'Progetto Crescita' conferma alla guida la presidente Francesca Battistini

Francesca Battistini è stata confermata alla presidenza di Progetto Crescita, la cooperativa sociale ravennate nata nel 1989 e specializzata in 6 aree di intervento: minori, dipendenze, disabilità, accoglienza, educazione e abitare sociale. I consiglieri eletti in assemblea: Fausto Maresi (vicepresidente), Marco Gramantieri, Ilaria Focchi, Marcello Ravaioli, Massimiliano Renzi, Andrea Sangiorgi.

"Il 2019 è stato un anno molto importante per la nostra cooperativa - sottolinea Battistini - completamente incentrato sul consolidamento della fusione con la Cooperativa La Casa operante nel mondo delle dipendenze e del sostegno all’abitare e sul potenziamento dei servizi delle comunità educative. Tutte queste attività hanno portato la nostra cooperativa a crescere sia in termini di fatturato (+10%) che di soci, al 31 dicembre 2019 eravamo ben 180 soci lavoratori".

Oltre alla riorganizzazione interna e al consolidamento della nuova compagine, il 2019 è stato caratterizzato da un maggiore impegno e coinvolgimento nella gestione delle scuole Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno e Maria Ausiliatrice di Lugo, insieme al Consorzio Solco Ravenna a cui la cooperativa è associata. "Per quanto riguarda la scuola di Lugo il 2019 per noi è stato il primo anno di gestione senza il supporto delle suore che hanno da sempre guidato l’istituto paritario salesiano - continua Battistini - La presa in gestione di questa scuola si è presentata come una sfida fin dall’inizio, sfida che è diventata sempre più importante, soprattutto in questo 2020. Siamo però ottimisti e dopo esserci concentrati sullo sviluppo della didattica e dei servizi pedagogici, quest’anno lo abbiamo dedicato al miglioramento dei servizi informatici vista l’importanza assunta dalla didattica a distanza durante il lockdown. Per settembre siamo pronti a riaprire e accogliere, finalmente, tutti i nostri studenti di persona e in totale sicurezza, ma se si dovessero verificare nuovamente le condizioni per una chiusura, abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per mantenere vivo e proficuo il contatto con gli alunni e le famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dure restrizioni e la pandemia del 2020 hanno colpito in maniera significativa la cooperativa, costretta ad adottare la cassa integrazione soprattutto per i soci impegnati nei servizi educativi e di supporto alla scuola: "In assemblea abbiamo parlato molto delle difficoltà che la nostra impresa si è trovata ad affrontare, e che avranno indubbiamente delle conseguenza sul bilancio, in quanto il ramo educativo incide in maniera importante sul nostro fatturato - evidenzia ancora la presidente - Stiamo però andando avanti, cercando di trovare sempre nuove soluzioni e nuove opportunità di lavoro per i nostri soci e di risposta a nuovi bisogni per le persone che vivono in questo territorio. A tal proposito ci troveremo a gestire i servizi educativi del Comune di Russi, dopo la vittoria del bando di gara da parte del Consorzio Selenia che ha affidato a noi l’incarico, e stiamo lavorando alla coprogettazione di nuovi servizi insieme ad altre realtà cooperative".