La cooperativa ravennate lancia la nuova campagna associativa

Ha preso il via nel mese di ottobre la nuova campagna soci della Cooperativa Sociale Villaggio Globale di Ravenna, un'organizzazione senza scopo di lucro, che promuove sul territorio ravennate la cultura e i prodotti del commercio equo e solidale, la cittadinanza attiva, il consumo critico e sostenibile, la tutela e l'allargamento dei diritti, l'inclusione dei soggetti più deboli, il rispetto e la promozione di culture diverse, attraverso innumerevoli servizi e progetti.

Obiettivo della campagna è quello di coinvolgere sempre di più i cittadini e invitarli attivamente a scegliere “da che parte stare” e partecipare in prima persona a un progetto di cambiamento e trasformazione dell’economia e della società. Chi è socio/a infatti può partecipare in prima persona alle scelte della cooperativa, orientandone l’azione e portando il proprio personale contributo di iniziative, risorse e capacità. Il capitale sociale rappresenta l’investimento dei soci nella cooperativa, la base sulla quale costruire progettualità e azioni.

Sostenere l’attività di Villaggio Globale è semplice, bastano solamente 25 euro e si può diventare soci sostenitori o volontari. Si rimane soci a vita, senza dover versare quote annuali. Il socio potrà chiedere di recedere ritirando tutte le quote versate oppure potrà in ogni momento aggiungere nuove quote di capitale sociale. Il capitale sociale della cooperativa non è una donazione, ma un investimento equo e solidale. La quota non produce remunerazione (trattasi di un’organizzazione senza fini di lucro), ma rimane di proprietà del socio.

Villaggio Globale nasce come associazione a Ravenna nel 1999 e successivamente diventa cooperativa nel 2004. Oggi Villaggio Globale è costituito da più di 240 soci, di cui 11 lavoratori e 33 volontari. Fa parte del Consorzio Altromercato, la più importante realtà di commercio equo solidale italiana ed è presente a Ravenna e Russi con 2 Botteghe del Mondo.