La deputata Tassinari in visita alla cooperativa agricola: "Europa favorisca lavoratori ed esportazione"

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, oggi ha fatto visita allo stabilimento Coop. Granfrutta Zani di Bagnacavallo e, nel corso dei dialoghi con i responsabili dell’azienda, ha toccato problematiche nevralgiche in quanto a tutela dei lavoratori e regolamentazioni europee.

“Coop Granfrutta Zani è un'organizzazione di produttori ortofrutticoli – racconta Rosaria Tassinari - che offre lavoro a più di 900 persone. Insieme abbiamo affrontato le problematiche inerenti al personale, difficile da individuare anche e soprattutto visti gli ostacoli europei che complicano ingressi e regolarizzazioni e per i quali risulta anche complicato reperire. Un altro appunto riguarda l’utilizzo di macchinari all’avanguardia. Nel caso dell’azienda, per scongiurare le gelate vengono utilizzate attrezzature rumorose che generano significativi ostacoli orari, limitando i professionisti e danneggiandone la produttività".

"Non meno importante - conclude - sarà lo sviluppo di un urgente dialogo europeo che garantisca comunione normativa per quel che riguarda l’esportazione della frutta. Non è possibile pensare che ogni Paese dell’Unione abbia regole differenti. Dobbiamo lavorare in sinergia affinché i processi burocratici siano alleggeriti e resi efficaci”.