La ditta di legnami di Villanova protagonista a Milano a 'Architetc@Work'

Ravaioli Legnami sarà protagonista a Milano nell’ambito di 'Architect@Work' nelle giornate di ercoledì 9 e giovedì 10 novembre, una grande occasione di incontro per tutta la community dell’architettura. Produttori, architetti e designer si ritroveranno infatti all’Allianz MiCo, Milano Convention Centre, per l’ottava edizione di questo grande evento. Ravaioli Legnami sarà tra le principali realtà del settore che avranno la possibilità di presentare prodotti innovativi con la consueta attenzione alla ricerca e alla sostenibilità, invitando i visitatori a un emozionante viaggio alla scoperta del futuro. Un appuntamento di stile e di qualità per conoscere le tendenze del momento e per rimanere in contatto con il mondo dell’architettura e del design.

Il tema di quest’anno, per seminari e mostra di materiali, è “Aria, Acqua, Terra, Fuoco”, per indagare in che modo il progetto di architettura può rispondere alla sfida della transizione ecologica attraverso l’uso consapevole degli elementi naturali. Networking, condivisione e possibilità di collaborazione, ma soprattutto spazio alla concretezza. Per una simile occasione, Ravaioli Legnami presenterà il sistema 'Cladding' composto dai listoni Moso Bamboo X-treme e Bamboo Elegance abbinati alla sottostruttura brevettata Grad, barre in alluminio con clip in materiale plastico POM già installate e pre-spaziate. Questo facilita l’installazione dei listoni, dato che gli spazi di fuga sono rispettati senza la necessità di continue misurazioni, velocizzando quindi le operazioni di posa. Un sistema completo, versatile, adatto a qualsiasi tipo di parete ed ecosostenibile: i materiali di cui è composto, infatti, sono riciclati e riciclabili. Inoltre il pacchetto formato da sottostruttura Grad e listone grezzo Moso Bamboo X-treme con profilo CZ, che crea un rivestimento continuo, è certificato in classe B-s1-d0 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1). I listoni con profilo CZ, di dimensioni 20x136x1.850 mm, sono inoltre disponibili sia in Moso Bamboo X-treme che in Bamboo Elegance.