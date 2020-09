La Filanda e Tippest fanno squadra tra sconti e beneficenza

Uno dei principali gruppi romagnoli dell’e-commerce e il Centro La Filanda di Faenza si alleano per presentarsi ai consumatori. Nei mesi di settembre e ottobre viene proposta alla clientela una promozione particolare: uno sconto del 20% su qualsiasi prodotto in vendita nei negozi convenzionati. Dalla spesa al Conad all’elettronica da Unieuro, un’operazione mai fatta in precedenza e sotto al prezzo di costo.

“Volevamo cogliere tre obiettivi - ha spiegato Luigi Angelini, titolare di Tippest - Sostenere i commercianti che sono oggettivamente in difficoltà, dare una mano ai clienti che certamente apprezzeranno uno sconto così forte e infine sostenere due associazioni del territorio dal momento che l’emergenza da Covid-19 ha assorbito la quasi totalità delle donazioni fatte dai generosi romagnoli”. Parte del ricavato, infatti, andrà in beneficienza a Maratona Alzheimer e Associazione Diabete Romagna, due associazioni tra le più attive nel sostegno alle fasce più deboli.

L’iniziativa prevede l’acquisto, su Tippest.it (il titolo del coupon è “Shopping Card Montefiore - La Filanda - Valmarecchia) di un buono del valore di 10 euro, pagato solo 8 euro, spendibile nei negozi dei centri commerciali convenzionati presentandone copia cartacea o su cellulare. Il buono sarà cumulabile, valido anche sui prodotti già in sconto e utilizzabile fino al 30 ottobre 2020. Parte del ricavato sarà inoltre donato alle associazioni di volontariato.

“Creare un’operazione di questo genere - ha dichiarato Luca Pancaldi, direttore del Centro - che coinvolge sia catene nazionali che commercianti locali, è un impegno gravoso che ci ha però permesso di creare un gruppo di oltre 50 aziende e di investire decine di migliaia di euro. Noi crediamo che in questo momento sia fondamentale, per chi ha delle responsabilità, sostenere sia l’economia locale che il tessuto cittadino. Abbiamo scelto di unire le forze con Tippest in questa operazione per sfruttare al meglio l’accesso al portale indirizzando però la gente ad acquistare in negozio, godendosi un pomeriggio nei nostri centri”.