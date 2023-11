La "Fondazione Cervia In" per il turismo si presenta alla città

La Fondazione Cervia In nasce dalla volontà di collaborazione tra il comune di Cervia e operatori privati territoriali con l'obiettivo di promuovere e commercializzare la nostra destinazione turistica. Oggi si presenta ufficialmente alla Città di Cervia indicando la sua mission e i progetti in partenza per il 2024.

La Fondazione è strutturata e composta dal Comune di Cervia e da sei diversi operatori privati: Consorzio Welcome Cervia, Terme di Cervia, Cooperativa Bagnini Cervia, Atlantide Soc. Coop. Sociale, Adriatic Golf Club Cervia, Forlì Airport srl che ne sono i fondatori e da soggetti sostenitori quali Mirabilandia che è entrata da subito nella compagine e alcuni operatori privati che hanno già presentato domanda di adesione quali Arcadia Viaggi, Media Tip, Adriasport. A questi si aggiunge la Cassa di Ravenna da sempre attenta e sensibile allo sviluppo del territorio di Cervia, unico parner bancario del progetto, che come sempre è pronta a sostenere validi progetti territoriali a sostegno delle famiglie e delle imprese.

La Mission: i compiti che le sono stati assegnati sono la promozione della Città di Cervia e la sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale, la gestione dei servizi turistici e di attività che hanno come obiettivo principale il rafforzamento del brand della destinazione. A questo si aggiunge poi il servizio di commercializzazione attraverso la creazione di una rete capillare che veda protagonista il sistema ricettivo, ristorativo, di intrattenimento e culturale in grado di fornire un’offerta adeguata ad una domanda sempre più esigente e meno fidelizzata.

La Governance: la governance è affidata prevalentemente alla compagine privata che attraverso il suo Consiglio di Gestione, composto dai rappresentanti di tutte le categorie e associazioni oltre che dei fondatori, programma entro settembre di ogni anno, il piano marketing e organizzativo dell’anno successivo. In questo modo l’azione di promozione e di commercializzazione per risultare più efficace e mirata.

I Progetti: il 2024 sarà l’anno di “Discover Cervia” portale di destinazione fortemente innovativo destinato al B2C. La sua realizzazione permetterà non solo di commercializzare i prodotti e snellire il lavoro degli attuali operatori ma diventerà uno strumento diretto per tutti coloro che sul territorio vorranno vendere stanze ma soprattutto servizi ed experience. Partendo da qui si dipaneranno altre progettualità rivolte al B2B, al turismo scolastico, sportivo e lusso. Oltre a questo la Fondazione dovrà affrontare la riforma degli IAT, fortemente voluta dalla Regione Emilia-Romagna e, di conseguenza, trasformare gli attuali UIT in Iat digitali e Welcome Room rendendoli degli strumenti altamente innovati e a misura del Turismo 4.0. Contestualmente sarà potenziato l’ufficio Iat della Torre San Michele con nuovi servizi e aperture serali durante la stagione estiva.

Infine uno sguardo alla formazione. Questo aspetto è strategico in un mercato in continuo cambiamento e per questo la Fondazione si è fatta promotrice in collaborazione con Iscom e Accademia dell’Ospitalità, di corsi totalmente gratuiti rivolti agli operatori turistici aventi a tema il revenue marketing.

La presentazione è stata aperta dal Presidente Luca Sirilli che ha illustrato brevemente i progetti in cantiere e ha sottolineato: “Un compito importante quello che ci è stato assegnato e cercheremo di svolgerlo al meglio con il supporto di tutti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere l’appeal della destinazione e al contempo sostenere il tessuto economico, fondamenta della Città. Si tratta di strutture ricettive certo, ma anche di piccole e medie imprese dell’indotto, fino ad arrivare a stakeholder che credono nello sviluppo della nostra destinazione e ci hanno sostenuto e accompagnato. Mi auguro che da oggi le adesioni crescano perché solo con una squadra robusta e la creazione di un sistema virtuoso si possono affrontare le sfide difficilissime del nuovo mercato turistico”.

Insieme al Presidente Sirilli si è unita l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Massimo Medri che nel suo intervento ha dichiarato: “Cervia In è stata una grande scommessa per questa amministrazione e per la città. Sono contento di vedere l’impegno di tanti operatori nel progetto. Si avvia un percorso verso la riorganizzazione degli IAT gestita da Cervia In al fianco degli uffici comunali. All’interno della Fondazione vi sono le migliori energie del nostro territorio che lavoreranno insieme infatti crediamo sia fondamentale ed un valore aggiunto la presenza di componenti diverse all’interno della nuova struttura, che sapranno esprimere al meglio le molteplici esigenze e guardare con competenza e lungimiranza alle nuove frontiere del turismo. Ringrazio Presidente, Vicepresidente e Direttrice che in questi mesi hanno lavorato intensamente al progetto”.