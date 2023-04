La parlamentare Tassinari visita il Gruppo Caviro: "Esempio di economia circolare"

"Un esempio italiano di economia circolare? E’ il Gruppo Caviro (Caviro Sca di Forlì, Caviro Extra di Faenza, Ecomondo), con 593 dipendenti, 7 siti produttivi e 417milioni di euro di fatturato nel 2022 (61% vino, 21% prodotti nobili, 18% energia e ambiente)”. Lo racconta la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, al termine della visita effettuata lunedì pomeriggio a Caviro Extra di Faenza. In precedenza aveva già visitato Caviro Sca, la più grande cantina vitivinicola d’Italia, con 11.650 soci che coltivano 37.300 ettari di vigneti in sette regioni italiane, producendo 184milioni di litri di vino (l’8,5% di tutta l’uva italiana), venduti a 7milioni di famiglie consumatrici.

Commenta la deputata Tassinari: “Quello che più mi ha impressionato nella visita a Caviro Extra è rappresentato dall’impegno nel preservare ogni risorsa, per garantire uno sviluppo ecosostenibile alle generazioni presenti e future. Solo nell'ultimo anno, Caviro ha trattato circa 624.000 tonnellate di scarti recuperati. Oltre il 99% di questi sono stati trasformati in valore (per il settore agroalimentare, farmaceutico e logistico). Insomma, degli scarti dell’uva si potrebbe dire quello che si dice del maiale: non si butta via niente”.

La parlamentare, che ricopre anche il ruolo di coordinatore regionale dell’Emilia Romagna per Forza Italia, è stata coinvolta dal Gruppo Caviro, in particolare il settore Extra, cioè quello del riciclo degli scarti, in vista di due importanti appuntamenti che si terranno a maggio. Il primo è in programma il 17 maggio a Bologna, quando sarà presentato il modello di Economia circolare del Gruppo, Bilancio di sostenibilità certificato, progetti di R&D con Unibo e lancio dell’impianto agrivoltaico di Caviro a Forlì, il più grande su vigneto sperimentale in Italia. Il secondo appuntamento si terrà a Faenza il 23 maggio, con un convegno logistico e l’inaugurazione dell’impianto di BioLng, in collaborazione con Ham Italia.

"Caviro non è solo la prima cantina per volumi di vini prodotti in Italia, ma anche un gruppo all’avanguardia per economia circolare, in quanto recupera il 99% degli scarti", conclude Tassinari