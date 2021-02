La parrucchiera festeggia i 25 anni di carriera e viene premiata da Cna

Lorena Gondolini ha recentemente festeggiato 25 anni di storia imprenditoriale con la sua attività di parrucchiera 'Aribelli parrucchieri'. La Cna di Ravenna si è congratulata per l’importante risultato raggiunto con una pergamena celebrativa, consegnata all’imprenditrice dal presidente della Cna Comunale di Ravenna, Marcello Monte. L’impresa nasce infatti nel 1996 grazie all’esperienza di Lorena Gondolini nel salone di Marisa Savorelli, che ha partecipato alla consegna della pergamena.

L’apertura del nuovo centro in zona Teodorico ha rappresentato la consacrazione di una parrucchiera che è diventata anche esperta consulente e “creatrice d’immagine” per valorizzare la bellezza femminile. "I 25 anni di lavoro di Lorena Gondolini sono un esempio di come l’impresa artigiana possa crescere, partendo dall’abilità artigiana, anche e soprattutto nei servizi alla persona", commentano da Cna.