La Presidente di Confesercenti Ciarapica a Salotto Blu: "Ricovery plan? Priorità alle infrastrutture"

Monica Ciarrapica, albergatrice a Cervia, guida l'associazione provinciale Confesercenti. Intervistata da Mario Russomanno a Videoregione per la trasmissione Salotto Blu che andrà in onda venerdì alle 22.30, si è espressa si diversi temi di attualità. Centri storici delle città con esclusivamente bar e ristoranti? "È una tendenza ma occorre intervenire, senza negozi le strade si impoverirebbero. La politica deve capirlo, servono provvedimenti specifici a sostegno". I due aeroporti di Romagna? "Legittime le attese di entrambi, vanno valorizzati, sbagliato scegliere tra uno o l'altro". Il turismo? "Dobbiamo poter lavorare, se mancano le strade non possiamo competere. Il territorio deve investire sulla salute, esiste anche un turismo sanitario, e sulle infrastrutture".