La ravennate Itway acquista il 60% di Seacom per crescere nei "big data"

Itway Spa, società di Fornace Zarattini quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana - a capo del Gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing e big data - presieduta da G. Andrea Farina, annuncia che oggi la controllata 4Science Spa ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 60% delle quote di Seacom srl ICT player, fondato da Stefano Pampaloni, basato nel Tecnopolo di Navacchio (PI) con oltre 20 anni di esperienza nell’innovazione open source con significative competenze in ambito architetturale (Leading Open Source Architects) Big Data. Seacom è stata partner di 4Science in alcuni progetti importanti e vi sono molte sinergie tra le due società.

Nel 2023 Seacom ha attese di ricavi per 5,3 milioni di euro e vanta un organico altamente qualificato di 34 persone. In particolare, il business model Seacom integra due distinte business unit: i servizi di data management, log e data analysis e security (Business intelligence) con attesi nel 2023 circa 2,45 milioni di euro; la distribuzione a valore aggiunto di Zimbra, di cui è leader EMEA con attesi nel 2023 circa 2,85 milioni di euro. Zimbra è un software collaborativo (groupware) pensato per facilitare e rendere più efficace il lavoro cooperativo da parte di gruppi di persone in piena sicurezza informatica. E’ prevista la cessione del contratto di distribuzione Zimbra oggi in essere in Seacom, a favore di Itway International S.r.l., che è a capo della Business Unit Cybersecurity Products VAD e Project Services oggi rappresentate in Grecia e Turchia; nel 2022 ha realizzato circa 41 milioni di euro. A seguire vi sarà l’acquisizione delle quote da parte di 4Science di Seacom S.r.l.

Questa operazione consente una doppia focalizzazione: la Partnership con Zimbra entra in una Business Unit del Gruppo Itway specializzata con circa 30 anni di esperienza nell’ area Cybersecurity VAD e PS ed in continua crescita, con una «specializzazione operativa e di prodotto», con margini attesi in linea con quelli realizzati storicamente, che, grazie alle sinergie ed economie di «scopo» e «dimensionali» che si attende di estrarre, consentirà di rendere maggiormente profittevole la divisione; la Business Unit Servizi di Data Management in Seacom diventa core business con EBITDA margin del 20% circa e si Integra verticalmente con 4Science che è specializzata in Data Management e Data Repository. 4science ha realizzato nel 2022 ricavi per circa 3,1 milioni di euro ed EBITDA margin del 23,1%

L’operazione di acquisizione delle quote di Seacom si inserisce all’interno delle linee guida di sviluppo definite all’interno del Piano industriale di 4Science che prevede, in aggiunta allo sviluppo organico del business, un piano di potenziali acquisizioni di target in Italia e all’Estero. Il razionale dell’acquisizione di Seacom, nello specifico, è l’integrazione dei servizi gestiti e ricorrenti di data management e business intelligence - in quanto sinergici complementari all’attuale offering – all’interno del modello operativo 4Science. L’operazione, nel suo complesso, consente così di rafforzare, da un lato, la presenza di 4Science e del Gruppo Itway, nello specifico nei settori automotive, sanità, telco e istruzione, dall’altro, di all’apportare all’interno del Gruppo know-how e competenze specifiche in materia di “dati”, “business intelligence” e “tecnologie open source”.

Le modalità di pagamento pattuite con il Socio di Seacom sono miste e prevedono sia una quota cash pagata al closing, sia una quota a titolo di Earn-out subordinato al raggiungimento di predeterminate soglie di EBITDA 2023 e 2024. In contestualità all’esecuzione dell’operazione è altresì attesa la sottoscrizione – nella logica del reinvestimento del socio fondatore di Seacom e, dunque, del pieno allineamento di interessi nel Piano industriale 4Science – di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo complessivo di 450.000 euro (inclusivo di sovrapprezzo) mediante emissione di complessive 150.000 nuove azioni ordinarie di 4 Science prive del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di 3,00 euro (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione, Stefano Pampaloni, da liberarsi in denaro, anche mediante compensazione. Seacom è Società benefit, nel 2023 ha redatto il suo primo Bilancio di genere e ha in corso di implementazione la certificazione internazionale Bcorp.

“Siamo lieti di accogliere le persone altamente qualificate e l’organizzazione di Seacom nel Gruppo Itway, L’ingresso di Top Manager come Stefano Pampaloni e Valentina Del Prete aggiungono sicuro valore al nostro Gruppo. Abbiamo l’obiettivo di valorizzare le competenze acquisite ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un’area di sviluppo strategico come quella del Big Data Management, con oltre 100 risorse umane specializzate a livello di Gruppo sull’intera filiera del Data Management software ed Infrastrutturale e Cyber security & Cyber resiliency. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali built-on, contribuendo, per la nostra parte, a supportare l’economia italiana in una fase cruciale di evoluzione e transizione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Andrea Farina, Presidente & Amministratore Delegato di Itway S.p.A.

“Prosegue l’espansione delle nostre competenze di Data Management e, grazie alla partnership con Seacom, costituiamo uno dei maggiori e più avanzati poli di competenze di Data Management, con un totale di circa 80 risorse specializzate. La gestione dei dati e di grandi mole di dati in un area specializzata per 4Science di Digital Repository si va ad arricchire, espandendosi, competenze in ambito Business Intelligence e Data Analitycs”, afferma Cesare Valenti Amministratore Delegato di 4Science S.p.A.

“Siamo entusiasti di entrare in un Gruppo che sta dimostrando forti ambizioni di crescita. La sinergia strategica con 4Science e Itway su data management e data engineering ci permetterà di rispondere alle crescenti esigenze di gestione intelligente dei dati aziendali. Questa operazione darà, inoltre, una forte spinta alla nostra mission di costruire innovazione secondo i principi dell’open source, rafforzando le competenze costruite negli anni in ambito collaboration, cloud native & DevOps e intelligenza artificiale”, ha dichiarato Stefano Pampaloni, fondatore di Seacom S.r.l. Nell’operazione il Gruppo Itway è stato assistito da Equity Factory in qualità di M&A advisor.