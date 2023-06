La ripartenza dopo l'alluvione: riapre il supermercato nel centro di Faenza

Sarà il Sindaco di Faenza Massimo Isola a tagliare il nastro del Conad City Garibaldi di Faenza che riaprirà venerdì 23 giugno alle 9, dopo la chiusura forzata a causa dell'alluvione. Alla breve cerimonia, che avrà luogo prima dell’apertura, prenderà parte anche l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. La benedizione sarà impartita dal parroco don Tiziano.

La struttura, gestita da Maurizio Agatensi e Piter Troiano, si trova in pieno centro storico, al civico 77 di corso Garibaldi, ed aveva dovuto serrare i battenti lo scorso 17 maggio di fronte alla esondazione del fiume Lamone. L’intervento straordinario di ripristino e sanificazione ha visto protagoniste le 18 persone impiegate nel punto vendita. L’opera di recupero ha coinvolto tutto lo staff di Commercianti Indipendenti Associati, dall’ufficio tecnico fino alle Imprese edili ed artigiane che hanno uno storico rapporto di collaborazione con la cooperativa. Un aiuto prezioso è arrivato anche da altri negozi associati Conad di Faenza e Forlì, città di origine dei due soci. Un “angelo del fango” speciale, Gerardo Troiano, magazziniere Conad in pensione, ha contribuito in maniera determinante a sostenere il gruppo e agire con efficacia per una riapertura più veloce possibile.

Con i suoi 500 metri di area vendita il Conad Garibaldi offre ai clienti una spesa veloce e conveniente, con un'ampia scelta di prodotti freschi e tipici del territorio. Seppur di dimensioni contenute, ha assortimenti completi ed è dotato di reparti freschi macelleria e salumi e latticini lavorati in punto vendita. Offre inoltre una buona proposta nel reparto ortofrutta ed una moderna panetteria e gastronomia calda.

Gli orari di apertura sono dalle 7 alle 20 dal lunedì al sabato.

«La riapertura dei negozi è un segnale importante per tutta la comunità che è stata colpita dalla devastazione delle acque — dichiara l’amministratore di CIA-Conad, Luca Panzavolta — ed è per questo che la cooperativa e i soci stanno impiegando tutti i loro sforzi per ritornare alla normalità nel minor tempo possibile. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, con dedizione e professionalità. CIA-Conad e i suoi soci sono impegnati direttamente a contribuire alla ripresa economica e sociale attraverso numerose iniziative di solidarietà che stiamo concretizzando in questi giorni a supporto del territorio faentino e romagnolo».