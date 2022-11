La sindaca di Riolo Terme incontra le imprese del territorio insieme a Confesercenti

Durante il mese di novembre la sindaca Federica Malavolti ha voluto incontrare le imprese del commercio e del turismo di Riolo Terme ed è stata accompagnata in tre fitte giornate di appuntamenti dalla direttrice di Confesercenti Faenza, Chiara Venturi, presso le aziende associate. “Abbiamo accolto molto volentieri questa iniziativa, che incontra l'esigenza delle imprese e della associazione di confrontarsi costantemente con le Amministrazioni comunali sulla situazione del tessuto imprenditoriale - commenta Venturi - Il sindaco si è impegnato a ripetere questa modalità di confronto con regolarità, per raccogliere suggerimenti e proposte, così come le critiche”.

Gli eventi, le iniziative e le loro ricadute economiche sono stati argomenti largamente trattati, con riflessioni che hanno riguardato il turismo e la vivacità del commercio. Temi caldi, naturalmente, anche la preoccupante inflazione e la situazione di incertezza generale. Per Confesercenti "solo il dialogo costante tra Istituzioni e rappresentanza di impresa può contribuire a creare le condizioni per sostenere e far crescere il tessuto economico". Le imprese coinvolte sono state Step By Step, La Bottega, Non solo pizza, Bar della stazione, Hotel Serena, Rio Frutta, Majestic, Planet Vending, Bar Tabacchi alimentari di Cuffiano, Meluzzi srl, Ines Piadina&Pizza.