La storica azienda di famiglia al servizio degli agricoltori compie 95 anni

Nella mattinata di mercoledì il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha fatto visita ai dipendenti della ditta G. Preda & Folli-Foschini s.r.l. e ai titolari Mirella Furini e il figlio Lorenzo Folli. L’azienda storica è nota per essere tra le prime ad aver distribuito mezzi per la difesa delle colture.

L'impresa, una delle più longeve sul territorio, è stata fondata 95 anni fa, nel 1926, dal nonno di Lorenzo (Domenico Folli), da Emidio Foschini e Giulio Preda. Successivamente il padre di Lorenzo, Corrado (prematuramente scomparso 25 anni fa a soli 49 anni), ha dato un impulso decisivo all'attività, come sottolineano i titolari: “Corrado ha ricoperto un ruolo fondamentale per il nostro sviluppo e consolidamento aziendale, portando innovazione e pensando al futuro, guardando avanti con la creazione di Cra, Consorzio Romagna Agriservizi, ora composto da 26 associati in tutta Italia. Ciò ha prodotto un salto di qualità per l'intero settore".

"L'ascolto dell'esperienza imprenditoriale e umana di Mirella e Lorenzo, di fatto la terza generazione alla guida di quest'importante impresa, è di alto valore - commenta il sindaco - come il loro lodevole e generoso impegno a sostegno delle attività benefiche e aggregative del territorio".