Lavoratori in sciopero fuori dall'azienda: "Basta turni massacranti e salari da fame"

E’ iniziato con il turno dalle 5 di questa mattina lo sciopero dei lavoratori di Unica, che gestisce in appalto la movimentazione dei coil e le pulizie industriali all’interno dello stabilimento della Marcegaglia.

"Lavoratori a cui è ancora applicato il CCNL del Multiservizi, con paghe da fame e ai quali, attraverso finti part-time, sono state sottratte ferie maturate e permessi, che nel passaggio alla società Unica non sono state retribuite: un danno da 600 a 1000 euro per lavoratore - attaccano dal sindacato Sgb - Non vanno meglio gli altri lavoratori della movimentazione, a cui è applicato il CCNL della Metalmeccanica. Per loro turni insostenibili con paghe che, senza le maggiorazioni per la notte, senza gli straordinari, faticano ad arrivare a 1.200-1.300 euro. Tutti salari che non pagano la fatica e soprattutto non permettono di arrivare a fine mese. A Unica i lavoratori non chiedono la luna: rivendicano l’applicazione del CCNL della Metalmeccanica per tutti i lavoratori; il passaggio al livello D2 per chi da anni è fermo al livello primo livello; l’introduzione del buono pasto; un turno sostenibile che permetta effettivo recupero psico-fisico".

Dopo la richiesta di incontro, dopo la proclamazione dello stato di agitazione e un'assemblea di più di 50 lavoratori davanti ai cancelli della Marcegaglia, "l’unica reazione di Unica è stata quella di sommergere con lettere di contestazioni disciplinari i lavoratori nostri iscritti, con false accuse, non per sanzionare infrazioni sul lavoro, ma per intimidirli e impedirne la libera iniziativa sindacale, la legittima lotta per un salario dignitoso - concludono i sindacalisti di Sgb - Alle lettere di contestazione i lavoratori hanno risposto con la solidarietà e l’unità, scioperando in massa e bloccando le linee. Oggi lo sciopero sarà per l’intera giornata. Attendiamo risposte da Unica e se non arriveranno la mobilitazione proseguirà nei prossimi giorni".