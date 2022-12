Lavoro, la banca romagnola assume 29 giovani collaboratori del territorio

La BCC ravennate forlivese e imolese continua nel corso del 2022 il progetto di rinnovamento generazionale trasformando per 29 giovani collaboratori il contratto di lavoro in tempo indeterminato. Per svolgere la propria attività la Banca si avvale di 654 collaboratori, impiegati presso le 50 filiali e gli uffici interni.

La Banca riconosce la centralità delle risorse umane alle quali sono richieste professionalità, competenza, lealtà, onestà e spirito di collaborazione. “La stabilizzazione di 29 giovani collaboratori, del nostro territorio, che già lavoravano per la Banca sin dall’anno precedente, è il normale percorso di crescita e di riconoscimento del valore dato alla BCC da questi ragazzi con il loro lavoro quotidiano” afferma il direttore delle risorse umane della Banca, Maurizio Maldera.

“Durante il primo periodo a tempo determinato questi 29 collaboratori (21 femmine e 8 maschi), tutti laureati in materie economiche/giuridiche, hanno avuto modo di conoscere meglio La BCC, dimostrando impegno, cortesia, attenzione a Soci e clienti oltre alla necessaria competenza tecnica, condividendo i valori della cooperativa - continua il direttore delle risorse umane - la conferma del contratto a tempo determinato rappresenta un segno di continuità che consente: ai ragazzi di progettare serenamente il futuro; alla Banca, di non disperdere un patrimonio di professionalità acquisite; al territorio, di vedere suoi giovani impegnati a crescere professionalmente”.