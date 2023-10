Le aziende trasportistiche e logistiche incontrano il Sistema Portuale di Ravenna

Si è tenuto giovedì 28 settembre a Ravenna, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, l’evento “Il Cluster ERIC incontra il Sistema portuale di Ravenna” promosso da Regione Emilia-Romagna ed organizzatoda Fondazione ITL (Istituto sui Trasporti e la Logistica) in collaborazione con Confindustria Romagna. L’iniziativa parte di un ciclo di incontri promossi nell’ambito dell’Alleanza Regionale per il Trasporto Ferroviario delle Merci ha visto presenti i referenti dei principali nodi intermodali regionali aderenti al Cluster ERIC (Emilia-Romagna Intermodal Cluster). Ad aprire l’incontro l’Assessore Regionale Andrea Corsini ed il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi che hanno sottolineato quanto il tema della sostenibilità sia centrale e decisivo sia nelle politiche di programmazione dei trasporti che per la competitività delle imprese.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Daniele Rossi ha illustrato tutti i passi in avanti compiuti grazie all’accelerazione dei lavori dell’hub portuale, mettendo in evidenza anche tutti gli altri investimenti realizzati e in corso d’opera in ambito di digitalizzazione, sostenibilità, rafforzamento delle reti che contribuiranno a rendere Ravenna un porto capace di essere sempre più resiliente ed attrattivo ed integrato al network regionale dei trasporti. Danilo Belletti, presidente ARSI, ha sottolineato la necessità di portare avanti azioni congiunte per lo sviluppo del porto e per attrarre nuovi investitori sul contesto. Sono seguiti gli interventi di Riccardo Sabadini (Sapir), Marco Spinedi (Interporto Bologna), Gianpaolo Serpagli (Cepim-Interporto Parma) Guido Nicolini (Terminal Rubiera, Gruppo Logtainer), Giuseppe Acquaro (Terminali Italia), Piero Solcà (Terminal Piacenza intermodale/Hupac) che hanno presentato le proprie realtà mettendo in evidenza i progetti di sviluppo e i possibili ambiti di collaborazione con il cluster portuale di Ravenna. Gli interventi sono stati moderati da Daniela Mignani (Fondazione ITL).

In chiusura dell’evento è intervenuta l’Assessora al porto del Comune di Ravenna, Annagiulia Randi che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e condivisione per la strategia di promozione e supporto all’incentivazione dell’intermodalità tra i nodi regionali e il sistema portuale di Ravenna riprendendo il disegno strategico della ZLs regionale. Le conclusioni della mattinata di lavori sono state realizzate da Federica Ropa, Responsabile dell’area Viabilità, Logistica, Vie d’acqua e aeroporti della Regione Emilia-Romagna.