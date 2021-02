Le bontà del territorio a casa: nasce l'aperitivo contadino da asporto

Una gustosa novità viene proposta dal Mercato di Campagna Amica a Ravenna in via Canalazzo: si chiama “Aperibox” e sarà un aperitivo contadino da asporto. Dentro la box ogni settimana ci sarà un piccolo menù per due persone creato ad hoc seguendo la stagionalità dei prodotti abbinato ad un vino in bottiglia.

“In questi tempi così incerti – commentano Alessandra Ravagli, titolare della cantina Ravagli e Gianluca Martelli, agrichef dell’omonimo agriturismo ravennate - abbiamo pensato di creare un servizio che andasse incontro alle richieste dei nostri rispettivi clienti, abituati al buon cibo e al buon vino”. Nasce quindi Aperibox: l’aperitivo del contadino.

L’Aperibox va obbligatoriamente prenotata entro il giovedì e si potrà ritirare il venerdì pomeriggio (dalle 14.30 alle 19) o il sabato mattina (dalle 8.30-13) al Mercato di Campagna Amica.

“L’innovazione – commenta il coordinatore provinciale di Campagna Amica Coldiretti, Andrea Conti - è sempre stata nelle corde delle nostre aziende agricole e agrituristiche che nonostante le difficoltà connesse alla pandemia globale, dallo stop alla ristorazione sul posto alla chiusura dei canali horeca, non si sono mai arrese ed hanno continuato a lavorare e progettare per diversificare la propria proposta al fine di rilanciare la propria attività ed intercettare anche le nuove abitudini di consumo imposte dal Covid. Ovviamente – conclude - l’auspicio è che si possa il prima possibile tornare alla normalità per riproporre gli agriaperitivi nella piazzetta del nostro mercato mantenendo al contempo attivo anche il servizio di aperitivo contadino da asporto”.