Legacoop, il neo presidente Lucchi: "Urgente un luogo istituzionale comune alle tre province romagnole"

Nuova tappa a Ravenna per il ciclo di presentazione del programma di lavori di Legacoop sul territorio, dopo il rinnovo degli organi associativi sancito dal congresso del 2 febbraio scorso. Questa volta è stato il commissario straordinario della Camera di Commercio, Giorgio Guberti, a incontrare il neopresidente Paolo Lucchi. Facevano parte della delegazione di cooperatori anche l’amministratrice delegata di Federcoop Romagna Elena Zannoni e la coordinatrice delle relazioni sindacali Simona Benedetti. Fra i temi affrontati: l’adeguamento dei salari al costo della vita, l’utilizzo dei fondi del PNRR, l’assetto istituzionale di area vasta, la programmazione della sanità territoriale e dei servizi socio-sanitari e il rafforzamento infrastrutturale del territorio.

“Nonostante la lunga fase di transizione — sottolinea Lucchi — la Camera di commercio di Ravenna ha mantenuto un alto livello di operatività per le imprese, grazie alla professionalità dei suoi operatori e alla buona gestione del commissario e già presidente Guberti. Dalle dinamiche nazionali e locali che hanno portato al commissariamento, però, è necessario trarre un monito: la Romagna deve essere proattiva e fare massa critica a tutti i livelli. Come Legacoop, quindi, stiamo chiedendo con forza di riprendere prima possibile il tema dell’area vasta. La creazione di un luogo istituzionale comune alle tre province romagnole non è più rinviabile”. Una proposta a cui il commissario Guberti ha detto di guardare con molto interesse e attenzione, confermando la disponibilità camerale al confronto aperto.