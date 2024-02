Legge di Bilancio, Copagri: "Bene esenzione Irpef per agricoltori, ma ci aspettiamo di più"

"Il Governo dovrebbe inserire le novità sul ripristino dell’esenzione dell’IRPEF per gli agricoltori nel Decreto Milleproroghe in fase di conversione in legge in questi giorni. Se confermato, l’emendamento prevede per due anni l’esenzione per i redditi agrari e domenicali fino a 10.000 euro e la riduzione del 50% per i redditi tra i 10mila e i 15 mila euro". Lo dichiara Alberto Benetti di Copagri Ravenna.

"Senza dubbio sarebbe una buona notizia e farebbe giustizia recuperando il gravissimo errore fatto con la Legge di Bilancio per il 2024, da subito criticato aspramente da Copagri, dove lo stesso Governo aveva aumentato l’imposta per i redditi agrari - continua l'associazione di categoria - Questo, per ora, è l’unico fatto concreto e tangibile tra la marea di promesse, più o meno elettorali. Come sempre giudicheremo dai fatti e non dalle parole".

Sul fronte europeo, Copagri critica "l’odiosa e inspiegabile norma che richiede agli agricoltori di dedicare almeno il 4% delle terre ad aree 'non produttive' - e aggiunge - Speriamo che, con le prossime elezioni Europee, la Commissione che ne scaturirà la cancelli o, perlomeno, la renda compatibile con le caratteristiche peculiari dell’agricoltura italiana".