Design rinnovato, tecnologia e sostenibilità: Lineablù presenta la nuova Seat Arona

Disponibile in versione benzina o metano, la nuova Arona offre interni di qualità, connettività migliorata e un look scultoreo

Giovedì sera, nella suggestiva cornice di Palazzo Manzoni a San Zaccaria, la concessionaria Lineablù ha presentato, davanti a un nutrito pubblico di clienti e interessati, la nuova Seat Arona. Il SUV urbano di Seat, che dal debutto del 2017 ad oggi ha affermato il suo successo in termini di vendita con oltre 350.000 unità vendute, rappresenta uno dei principali pilastri della gamma del marchio.

Nel nuovo restyling sono state introdotte alcune novità estetiche, con una rinfrescata al design esterno e una rivisitazione più profonda degli interni, oltre ad un’evoluzione tecnologica con connettività migliorata e all’aggiornamento delle motorizzazioni. Disponibile in versione benzina o metano (con la quale si possono percorrere circa 100 km con meno di 4 euro), la nuova Arona si presenta dunque con un look più scultoreo, un design rinnovato, una sicurezza migliorata e con tanta tecnologia in più. Un incontro di stile e sostenibilità che viene proposta con offerta lancio di 119 euro al mese con due anni di garanzia aggiuntiva oppure fino a un massimo di 40mila km totali.

Dal 1976 a oggi, Lineablù ha affermato la propria posizione sul territorio romagnolo. Da piccola officina fondata dai 3 fratelli Benelli a concessionaria automobilistica di grandi marchi quali Volvo, Seat, Cupra, Mazda e Skoda. Lineablù con le sue sedi di Ravenna, Cesena e Imola e un organico di 70 collaboratori si pone come obiettivo quello di essere il punto di riferimento per tutte le esigenze di mobilità di ogni automobilista, con particolare attenzione verso le alimentazioni green in forte crescita (metano, elettrico e ibrido).