Lo scenario economico rallenta l'impresa ravennate: sospeso il cantiere nel Lodigiano

MIl fondo EQT e il gruppo Arco Lavori di Ravenna hanno interrotto le attivita? di cantiere per la realizzazione di una nuova RSA in comune di Massalengo. "Le ragioni del fermo temporaneo - come spiegano dalla società ravennate - sono sostanzialmente dovute al cambio dello scenario economico nazionale e internazionale, che ha visto il gestore della struttura, gia? a suo tempo individuato, rallentare un po’ ovunque le proprie iniziative di sviluppo imprenditoriale".

"Non e? infatti venuto meno l’interesse da parte dei soggetti coinvolti di andare avanti con l’iniziativa, tanto piu? che lo stesso fondo EQT ha gia? da tempo acquisito il terreno interessato e l’impresa di costruzioni e? partita sia con la cantierizzazione del sito sia con gli ordini di materiali e attrezzature - proseguono da Arco Lavori - Il quadro che si e? quindi venuto a delineare, unito alla disponibilita? dell’Amministrazione Comunale, e? comunque positivo in vista di una ripresa delle lavorazioni".