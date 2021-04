Lo stabilimento produttivo Roncuzzi allarga i propri spazi

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei 29 consiglieri presenti la delibera, e la sua immediata eseguibilità, “Ampliamento di stabilimento produttivo esistente Roncuzzi S.r.l. sito a Mezzano (Ra) in via del Campo Sportivo n. 40, con procedimento unico in variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 53 della L. R. 24/2017 - richiedente: Roncuzzi S.r.l”.

Ha presentato la delibera l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte spiegando che la società Roncuzzi, con sede a Mezzano, ha manifestato l’esigenza di ampliare la propria attività. L’area oggetto di ampiamento fa parte dell’area artigianale di Mezzano e negli strumenti urbanistici è inquadrata con destinazione artigianale produttiva ma attivabile solo tramite attuazione indiretta. Per poter realizzare l’ampliamento dello stabilimento produttivo esistente nel terreno oggetto della richiesta, è necessario variare gli strumenti urbanistici vigenti trasformando il lotto da attuazione indiretta ad attuazione diretta.

Il progetto prevede la creazione di un nuovo fabbricato e la realizzazione di opere di urbanizzazione (aree parcheggio e aree verdi), che saranno cedute al Comune dopo l’avvenuto collaudo. La variante si concretizzerà esclusivamente a seguito della emissione della determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi. Nel dibattito è intervenuto il consigliere Pd Marco Turchetti che nell’esprimere voto favorevole ha sottolineato che non ci sarà necessità di cambio di destinazione d’uso del terreno.