Lugo, due visite ludico-didattiche al Giardino pensile della Rocca

Tra gli appuntamenti natalizi il Comune di Lugo è felice di annoverare anche le visite ludico-didattiche al Giardino pensile di "Ritorno al Giardino, verdi percorsi culturali all'interno della Rocca Estense". Le visite gratuite rientrano nel progetto Vivi il Verde finanziato dalla Regione Emilia- Romagna. La nascita del Giardino pensile si colloca nel periodo tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’ ‘800, quando la funzione di fortificazione difensiva della Rocca si era esaurita e si provvide ad interrarne i bastioni di sud-ovest. Un luogo di grande suggestione, quindi, da visitare anche d'inverno.

Nelle mattinate di sabato 17 e giovedì 29 dicembre il Giardino pensile della Rocca potrà essere visitato grazie alla guida di esperti botanici, il prof. Alberto Minelli e la dott.ssa Elisa Corradini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

L'invito è rivolto in particolare alle famiglie con bimbi in età da scuola primaria ma le visite sono aperte a tutti. Si svolgono su due turni, alle 10 e alle 11 per un massimo di trenta partecipanti per ogni turno.

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 054538859/ 054538444 o scrivendo a urp@comune.lugo.ra.it

In caso di pioggia leggera la visita è comunque confermata, annullata solo in caso di forte maltempo.