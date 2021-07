Mambelli (Confcommercio) a Salotto Blu: "Niente contro il Green Pass, ma nei ristoranti sarà complicato gestirlo"

Mauro Mambelli, presidente della Confcommercio di Ravenna, è stato intervistato da Mario Russomanno su VideoRegione per la trasmissione 'Salotto Blu' che andrà in onda giovedì alle 22.30 esprimendosi su temi di attualità. "La concorrenza con il commercio on line è inaccettabile. Amazon e gruppi simili hanno sedi in paradisi fiscali, non pagano tasse e non lasciano nulla in Italia. Chi compra online ha un piccolo vantaggio immediato, ma spopola i centri di città e paesi e non concorre a creare lavoro e benessere. Dobbiamo tutti rendercene conto. A cominciare dalle autorità politiche". Il futuro di Ravenna? "La nostra è una città splendida e sempre più attrattiva grazie anche a continue iniziative. Paga un isolamento che deriva dalla sua storia, ecco perché noi della Confcommercio sosteniamo l'aeroporto di Forlì che potrebbe costituire, in sintonia con il nostro Porto, risorsa strategica. Certo, serve mettere mano con urgenza alla via Ravegnana e alla Romea". Mambelli è intervenuto anche sul Green Pass, dicendo che "nei ristoranti sarà complicato gestirlo".