Mara Roncuzzi è la nuova presidente e amministratrice delegata di Ravenna Holding

Il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, dopo un confronto sulla composizione del consiglio di amministrazione con gli enti soci, Comune di Cervia, di Faenza e di Russi, ha indicato l'architetta 42enne ravennate Mara Roncuzzi come prossima presidente e amministratrice delegata di Ravenna Holding, a seguito del termine del mandato del dottor Carlo Pezzi.

“Roncuzzi – commenta de Pascale – vanta una strutturata esperienza nel coordinamento di progetti complessi e nella gestione di rapporti istituzionali con pluralità di interlocutori. In questi anni per il Comune di Ravenna si è occupata di attività progettuali traversali in materia di ambiente, trasporto pubblico locale, servizio idrico integrato, valorizzazione del patrimonio pubblico, rigenerazione e riqualificazione urbana. Le specifiche competenze nella pianificazione strategica e nei servizi pubblici locali ben si inseriscono in una realtà articolata come la Holding. Inoltre la pregressa esperienza nella giunta provinciale le ha permesso di conoscere in maniera approfondita tutto il territorio coinvolto dagli enti soci e di fare esperienze importanti in ambito ambientale, maturate nel Ce del Parco del Delta del Po e nell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile, che le consentiranno di mettere in atto un’accelerazione green e di sostenibilità ambientale alle attività della Holding. Sono certo che Roncuzzi rivestirà questo incarico con l’impegno e la dedizione che caratterizzano il suo lavoro, continuando a mettere a disposizione le sue competenze al servizio della comunità”.

Il sindaco de Pascale ha indicato anche gli altri due componenti del consiglio di amministrazione di competenza del Comune di Ravenna. Si tratta di Federico Aquilanti, nato a Ravenna nel 1989, avvocato, collaboratore nel settore fiscale presso lo studio BonelliErede di Milano, specializzato principalmente in diritto tributario internazionale ed europeo, IVA e altre imposte indirette, con una particolare esperienza in relazione agli aspetti fiscali della ristrutturazione del debito. Oltre ad Aquilanti l'altro componente è Biagio Madonna, nato a Bologna nel 1974, avvocato socio dello Studio Legale Associato Madonna di Ravenna, fondato nel 1974 dal padre avvocato Antonio Madonna. Esercita la professione di avvocato sia nell’ambito del diritto civile e commerciale che del diritto penale. Presta anche attività di consulenza ed assistenza sia stragiudiziale che giudiziale nell’interesse degli iscritti al Patronato ITAL-UIL di Ravenna e degli associati all’ASPPI di Ravenna e nel 2014 ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale. Dal dicembre 2018 è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori.