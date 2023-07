Marcegaglia, la denuncia del sindacato: "In 10 anni mai investito un euro per i lavoratori"

"Negli ultimi 10 anni la Marcegaglia Ravenna ha investito negli impianti per migliorare la qualità e produrre sempre di più per avere sempre più utili ma non ha mai investito neanche un euro per le lavoratrici e i lavoratori". Lo dice la FlmUniti-Cub (Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base). Il sindacato pone una serie di critiche contro l'azienda ravennate che vanno dalla sicurezza, alle assunzioni alle condizioni contrattuali.

FlmUniti-Cub punta il dito contro "il cosiddetto salario d'ingresso" previsto per i nuovi assunti che raggiungerebbero "gli stessi diritti di contribuzione (14esima) rispetto ad un lavoratore assunto con vecchio contratto, dopo 5 anni". Il sindacato critica anche le sigle Fim e Uilm che avrebbeto assecondato l'azienda sul

"contratto di 2° livello, non più fisso ma a premio variabile" e che per FlmUniti-Cub finirebbe per penalizzare un gran numero di lavoratori.

Anche le politiche adottate dall'azienda dalla pandemia a oggi finisce sotto la lente del sindacato. Nel periodo Covid "circa 400 dipendenti vengono messi in

cassintegrazione, alcuni anche per tre mesi - nonostante ciò l'azienda, afferma il sindacato - batte il record del fatturato, nel 2021 eroga il premio ai lavoratori che non hanno superato la malattia raddoppiandolo, non eroga il premio a tutti i lavoratori che hanno superato la malattia compreso gli affetti dal covid o i contatti con affetti da covid".

Si tocca anche il tema delle ditte esterne che, secondo FlmUniti-Cub svolgerebbero "il lavoro logistico (carico/scarico camion, treni, linee di produzione), all'interno dello stabilimento con stipendi sottopagati e pochi diritti". Duro il sindacato anche sulla sicurezza: "La RLS, interna è inesistente". Infine il sindacato rivolge una critica anche sulla questione delle assunzioni. "Questa la situazione in Marcegaglia. Occorre rilanciare l'azione per tutelare gli interessi dei lavoratori".