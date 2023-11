Marcegaglia, scioperi e divisioni tra i sindacati: "I lavoratori rimangono senza contratto"

"Dal mese di giugno in Marcegaglia si è aperta la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA). A 5 mesi dall'inizio delle trattative la situazione è quanto meno inconsueta". Questo è quanto affermano con un comunicato Fiom Cgil e Usb Lavoro Privato di Ravenna. "Nei primi giorni di luglio si era raggiunta una ipotesi di accordo unitaria (sono presenti i sindacati Fiom Cgil 6 delegati, Uilm Uil 6 delegati, Fim Cisl 4 delegati, Usb Lavoro Privato 1 delegato) - proseguono i sindacati - Ipotesi di accordo sottoposta al referendum dei lavoratori che però hanno consegnato un giudizio negativo alle parti sindacali".

Anche un secondo referendum avrebbe dato sempre esito negativo. Tutti i sindacati sono quindi tornati unitariamente in assemblea per farsi consegnare un nuovo mandato dai lavoratori dello stabilimento ravennate. Dalle assemblee sarebbe emersa la "richiesta forte di una parte di salario certo e fisso", riferiscono Fiom e Usb. "Dopo una ulteriore tornata di incontri unitari il 10 di ottobre, nuovamente si spaccava il tavolo non solo nei confronti dell'azienda ma anche tra sindacati", proseguono le due sigle sindacali che poi il 18 ottobre hanno dato vita a uno sciopero di fronte alla sede di Marcegaglia.

Si è creata così una situazione di rottura, a quanto riferiscono i due sindacati, dove Fiom e Usb hanno abbandonato il tavolo con l'azienda, mentre le trattative sul contratto sarebbero state portate avanti da Fim e Uilm. Al momento però mancherebbero risposte chiare per i lavoratori, sostengono Fiom e Usb: "Essendo i delegati di Fim e Uilm assieme maggioranza, hanno l'autorità della contrattazione ma avrebbero anche l'onere della chiarezza. I 'rappresentanti' sindacali dei lavoratori non rappresentano solo i loro interessi, ma quelli della totalità dei lavoratori di Marcegaglia, ed è ai lavoratori che devono rispondere". Attaccano ancora Fiom e Usb: "Forse nonostante la maggioranza, non sa più cosa sia la democrazia e come la si eserciti. Nel mentre il tempo passa ed i lavoratori Marcegaglia rimangono senza contratto".