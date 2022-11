Matteo Leoni (Cna) a Salotto Blu: "Mercato delle auto in tilt tra pandemia e guerra"

Matteo Leoni, presidente della Cna della provincia di Ravenna, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda martedì 29 novembre alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha fatto il punto sulla commercializzazione delle automobili nel nostro Paese. "Nel momento in cui l'industria automobilistica era impegnata nella più importante innovazione di modelli e tecnologie degli ultimi decenni, si sono palesate tragedie epocali come la pandemia e la guerra in Europa - ha spiegato Leoni - Mancano materie prime, si è fermata la produzione di semiconduttori, i trasporti si sono rallentati. Ecco perché ci sono meno auto e auto mezzi disponibili. In tale contesto permane e si accentua la tendenza del cliente a stipulare contratti che portano al possesso del mezzo e non al suo acquisto".