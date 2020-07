Mauro Mambelli eletto nel consiglio nazionale di Confcommercio

Mauro Mambelli, presidente Confcommercio provincia di Ravenna, è stato eletto a Roma nel consiglio nazionale di Confcommercio. L’incarico ha una durata di cinque anni, fino al 2025. Con l’elezione di Mambelli nel consiglio nazionale, il nostro territorio provinciale è rappresentato a livello nazionale ed è dunque un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni sia a livello regionale, in particolare sul settore turismo, e anche di categoria, in quanto rappresentante della Fipe, la più grande Federazione nazionale che associa i pubblici esercizi. L’assemblea di Confcommercio, in rappresentanza delle oltre 700 mila imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica e delle professioni, all'unanimità, ha confermato Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025.

“Nei prossimi cinque anni - dice Mambelli - mi adopererò per portare le istanze delle imprese del commercio, turismo e servizi della provincia di Ravenna a Roma, affinché le stesse siano rappresentate al più alto livello. Stiamo vivendo un momento molto difficile e le imprese hanno necessità di fare squadra e di avere a disposizioni strumenti che le possano aiutare concretamente sia nel quotidiano che in prospettiva. Avere al proprio fianco un’associazione solida, competente e flessibile rappresenta oggi un valore aggiunto che va utilizzato dalle imprese con servizi sempre più rispondenti alle reali necessità in uno scenario che cambia rapidamente e che necessita di risposte concrete e affidabili. Il mio impegno è e sarà in questa prospettiva”.