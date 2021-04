Mauro Tagiuri confermato presidente di Confesercenti Ravenna

Tagiuri ha iniziato il suo secondo mandato con un discorso che ha toccato inevitabilmente il tema Covid-19 e come è stato vissuto dagli imprenditori

Mauro Tagiuri è stato confermato presidente di Confesercenti sede di Ravenna mercoledì pomeriggio, durante i lavori dell'assemblea svoltasi in modalità videoconferenza. Apprezzato e conosciuto commerciante del centro storico, Tagiuri ha iniziato il suo secondo mandato con un discorso che ha toccato inevitabilmente il tema Covid-19 e come è stato vissuto dagli imprenditori, quali sono le aspettative per il futuro prossimo, con le riaperture ed il turismo che, auspica, riparta davvero.

Insieme a Tagiuri è stata eletta la nuova presidenza comunale, rinnovata nei suoi membri e nell'età media, anche per accogliere le istanze di un'imprenditoria giovane che sta nascendo sul territorio, al fine di lavorare con la struttura per affrontare le prossime sfide. Tra le priorità di lavoro della nuova presidenza: ascolto nei confronti dei soci, forte coesione e lavoro di squadra, in totale autonomia, confronto e collaborazione con le istituzioni e tutti gli interlocutori a cui presentare le proposte dell’associazione.

Le prossime assemblee di sede si svolgeranno nel mese di maggio ovvero mercoledì 5 a Cervia, giovedì 6 a Faenza e giovedì 13 a Lugo, mentre l'assemblea provinciale avrà luogo in settembre.