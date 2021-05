Megatrend globali: alla scoperta dei nuovi stili alimentari

E’ dedicato ai nuovi stili alimentari il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicato ai megatrend organizzato da Confindustria in programma martedì: dalla crescita del biologico alla tendenza del veganesimo, dai superfood alla carne sintetica, l’associazione propone un approfondimento sui cambiamenti globali che coinvolgono l’industria del cibo e il consumatore finale.

“Dopo un anno di profondi e velocissimi cambiamenti, vogliamo alzare lo sguardo al futuro: durante la pandemia sono nate nuove esigenze, a partire da quelle alimentari, superando gli schemi tradizionali - spiega il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli - Abbiamo quindi scelto alcuni settori per approfondire le tendenze in atto, e capire in quale nuova normalità faremo impresa domani”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Italian Institute for the Future (IIF), si svolgerà in diretta streaming martedì alle 15.30: dopo i saluti del vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’Innovazione, Tomaso Tarozzi, e del presidente della sezione Alimentari, Leonardo Spadoni, il presidente IIF Roberto Paura intervisterà Emmanuela Alesiani, fondatrice della startup Suitefood e consulente per l’innovazione nell’ambito food&beverage.