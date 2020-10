Metalmeccanici, rinnovo del contratto senza aumenti: rottura sulle trattative, partono gli scioperi

"Si è consumata mercoledì una grave rottura nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di Federmeccanica". Le Rsu della Fiom a livello nazionale stanno proclamando diverse iniziative a contrasto delle decisioni di Federmeccanica, "che propone un rinnovo del contratto senza aumenti salariali". A livello provinciale le Rsu Fiom di Marcegalia Carbon Steel e di Marcegaglia Ravenna hanno dichiarato già 8 ore di sciopero nella giornata di giovedì.

"È inaccettabile un contratto nazionale senza salario, con un potere di acquisto degli stipendi sempre più basso e minori tutele per i lavoratori” commentano le Rsu Fiom Marcegaglia. Oltre allo sciopero in Marcegaglia, altre iniziative, sia come Rsu Fiom che come Rsu unitarie, sono state annunciate in queste ore in diverse grandi aziende del territorio, sia per la giornata di oggi che per quella di domani.