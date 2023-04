Mille auto imbarcate in 12 ore: il porto ravennate supera la 'prova generale' e va alla conquista dell'Asia

Più di mille auto in circa 12 ore imbarcate a bordo della nave cargo Liberty Passion, ormeggiata al Terminal container del porto di Ravenna (Tcr). Lo scalo ha fatto le prove generali per il funzionamento della logistica all'interno del nuovo polo automotive in una operazione che ha visto impegnati il personale della Cooperativa Portuale e di Tcr. Le auto, della casa tedesca Bmw, sono arrivate all'interno del terminal via treno, su 8 convogli partiti direttamente dagli stabilimenti. Hanno raggiunto in tempi rapidi Ravenna con il supporto delle imprese ferroviarie utilizzate dall'impresa di servizi logistici Ars Altmann.

“Questo nuovo business nasce dall’impegno e dalla determinazione dalla società Asia, nata dalla stretta e consolidata partnership tra il Gruppo Sapir ed il Gruppo Ars Altmann - ha dichiarato Riccardo Sabadini, presidente Gruppo Sapir - alla cui base c’è la visione che la newco, mediante la rete logistica dei suoi soci, realizzi e gestisca a Ravenna il grande polo automotive, al servizio dei produttori auto nazionali ed internazionali. È una nuova sfida per il Porto di Ravenna, che ha l’occasione di presentarsi come performante alternativa ai porti del Nord Europa per le rotte verso oriente (Mediterraneo, Penisola Arabica, India e Far East)”.

“Un progetto importante che apre le porte alla mobilità del futuro in ottica ecosostenibile - aggiunge Giannantonio Mingozzi, presidente di Tcr - con una perfetta sinergia tra il trasporto ferroviario e le connessioni marittime; un mercato al quale teniamo molto e per il quale abbiamo messo a disposizione le nostre migliori risorse e mezzi adeguati”.

“La prova generale è riuscita, essa conferma la strategia del gruppo Altmann di offrire ai clienti automotive una soluzione logistica a gestione unica ed integrata terra-ferro-mare - ha proseguito Maximilian Altmann, amministratore delegato del Gruppo Altmann - quindi a partire dall'handling delle vetture in fabbrica passando per il trasporto con treni e camion di proprietà, fino alla gestione terminalistica, ora finalmente anche portuale. Il primo terminal portuale del gruppo parte grazie alla stretta partnership con Sapir, con cui abbiamo costituito la società Asia, che sarà il player ravennate per lo sviluppo dell'hub portuale del settore automotive”.