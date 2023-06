Mingozzi confermato presidente di Tcr: "Il porto cresce, guardiamo avanti"

Il consiglio di amministrazione di Tcr, Terminal Container, società partecipata dal Gruppo Sapir e da Contship Italia, ha confermato alla presidenza Giannantonio Mingozzi e alla vicepresidenza Cecilia Eckelmann Battistello, presidente del Gruppo Contship Italia. "Ringrazio per la rinnovata fiducia - ha detto Mingozzi - che coincide con un buon risultato, di bilancio e di movimentazione, ottenuto nel 2022 dal nostro terminal; esso contribuisce in maniera ragguardevole alla performance complessiva di tutto il porto, di fronte ad importanti lavori infrastrutturali che ne aumenteranno la competitività e la qualità delle operazioni".

"Come riportato dai dati di Assoporti, Ravenna è il sesto scalo a livello nazionale per le merceologie movimentate, grazie soprattutto a rinfuse solide e container; rafforza questi risultati anche il recente report della Banca Mondiale che pone il porto di Ravenna al vertice degli scali nazionali di medie dimensioni per quanto concerne i container, cioè sotto i 500.000 Teus; un risultato che si deve alla velocità delle operazioni e alla minor permanenza delle navi in porto. Ma dobbiamo guardare avanti, le sfide e i progetti sono molti, a partire dal nuovo Hub e da nuove opportunità di mercato che dovremo saper cogliere, anche legate alla logistica ed all'automotive".